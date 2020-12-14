شاهد: ماراثون "سانتا" في كوسوفو لمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19

أقامت مجموعة من الأشخاص في كوسوفو أمس الأحد في بريشتينا ماراثون "سانتا كلاوس" السنوي المصغر حيث جمعت التبرعات بهدف مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا.
ولم يهرول المشاركون عبر كوسوفو كما جرت العادة هذا العام بسبب الإجراءات الصحية، بل تجمعوا في ساحة "زاهر باجازيتي" لبيع أزياء "سانتا" لغايات خيرية.
وتنظم كوسوفو ماراثون "سانتا" هذا منذ خمس سنوات لدعم المحتاجين.
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