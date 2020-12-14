شاهد: تجهيز الشاحنات الأميركية باللقاحات لبدء حملة التطعيم

بدأت عملية نقل لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة لاستِخدامه على نطاق واسع، من أحد مصانع شركة فايزر في ميشيغن يوم أمس الأحد، حيث ستوزع جرعات اللقاح الحاسم في وقف تفشي الفيروس، على جميع أنحاء البلاد اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنه وزير الصحة أليكس عازار والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب سابقاً..