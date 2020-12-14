تظهر لقطات مصورة ثوران جبل إتنا في جنوب شرق جزيرة صقلية الإيطالية الأحد مقدما عرضا ليليا مذهلا للحمم البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 100 متر.
ويعد جبل إتنا من أكثر البراكين نشاطا في العالم. ووفقا للتقارير الإخبارية.
وعلى الرغم من خطورة انبعاث الرماد وسحب الدخان الداكن في الجو وتأثيرها على الرحلات إلا أن مطار كاتانيا القريب كان يعمل بشكل طبيعي الإثنين.
هذا ولم تصدر تحذيرات حكومية تطالب المواطنين في البلدات المجاورة بتوخي الحذر.
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