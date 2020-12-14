شاهد: روسيا تطلق بنجاح صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"

أطلقت روسيا بنجاح الإثنين صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"، وهو أول صاروخ تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، بعد ست سنوات تقريبا من تجربة سابقة.

ويعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز "أنغارا" سابقا إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014، لكن منذ ذلك حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي إلى استبدال صواريخ "بروتون" المتقادمة التي تعود تقنيتها إلى ستينيات القرن الماضي.

وصممت روسيا صاروخ "أنغارا" ليحل محل صواريخ "بروتون" الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي وقد منيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.