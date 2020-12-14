شاهد: نهر ووهان المعروف بطقوس ماو تسي تونغ يستعيد سباحيه بعد فترة الإغلاق

حتى خلال فصل الشتاء حيث تبلغ درجات الحرارة حوالي 15 درجة مئوية، يتدفق السباحون ذوي الجرأة في المياه البنية لنهر اليانغتسي في ووهان ويسبحون لمسافات. يعود تاريخ هذا التقليد إلى ما قبل عهد ماو تسي تونغ، لكنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من تراث ووهان بداية من العام 1966 عندما أطلق مؤسس الصين الشيوعية آنذاك وهو في سن الـ 73 عامًا عودته السياسية بسباحة منظمة في نهر يانغتسي لإثبات أنه يتمتع بصحة جيدة.
الممارسة توقفت عندما ظهر فيروس كورونا في ووهان قبل نحو عام، حيث وضعت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في حالة إغلاق صارم في يناير الماضي لمدة 76 يومًا. وبعد تحسن الوضع الصحي عاد السباحون إلى النهر لإعادة بعث ذاكرة ماو من جديد.
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