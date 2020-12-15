قد يكون فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح مختلف أنحاء العالم وأثار حالة استنفار دولية قد نجح في تبديل الكثير من عاداتنا وقضى على العديد من مشاريعنا، إلا أنه لم ينجح في تبديل المشهد الاحتفالي المميز الذي يطغى في كل عام خلال شهر ديسمبر/كانون الأوَّل ويناير/كانون الثاني على قرية مانارولا الملونة، إحدى القرى الخمس الإيطالية "سينك تير".

إذ يضاء أكثر من 15000 مصباح وشخصية سفوح الجبال المحيطة بالقرية السياحية الشهيرة والتي تحول ليلها إلى تحفة فنية، تدخل البهجة إلى القلوب في الأوقات المظلمة.