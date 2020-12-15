شاهد: شاطئ الساحل الشرقي لأستراليا يكتسي برغوة البحر

تظهر مقاطع الفيديو لقطات لرغوة البحر الكثيفة والتي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا مع هبوب الرياح الإعصارية في ظل ظروف جوية غير مسبوقة.

تدهورت الأحوال الجوية يوم الإثنين بعد هطول الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة، وتم تحذير السكان في شمال نيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند للاستعداد بحلول صباح الثلاثاء.

ورغوة البحر هي ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة امتزاج المواد العضوية من النباتات والأسماك الميتة والطحالب بمياه البحر وعند وجود الرياح.