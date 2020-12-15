شاهد: شوارع بريشتينا عاصمة كوسوفو ترتدي زي الميلاد رغم كورونا

كما في كل عام، واستعدادا للاحتفال بعيد الميلاد واستقبال عام جديد، أنارت الأضواء السحرية وزينة الميلاد شوارع بريشتينا، عاصمة كوسوفو.

وبالرغم من حظر التجول الذي فرضته السلطات لمواجهة فيروس كورونا والذي يبدأ عند الساعة السابعة مساء، خرج المواطنون إلى الشوارع للاستمتاع بأجواء الأعياد.

وغطت الأضواء الملونة معظم الأشجار في شارع الأم تيريزا، هذا ووضعت الحانات والمتاجر الموجودة على طول الشارع زينة الميلاد.