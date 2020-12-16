شاهد: حريق هائل في مصنع لإعادة التدوير في أستراليا

نشب حريق ضخم الأربعاء بمخزن يخصّ منشأة لإعادة التدوير بالقرب من نهر مدينة بريزبن الأسترالية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع بالورق المقوى المُخزن خارج المستودع ثم انتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من المبنى.
واضطرت قوات الإطفاء لاستخدام رافعات لتتمكن من إخماد الحريق بعد عدة ساعات من نشوبه.
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