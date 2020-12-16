شاهد: راقصو الفلامنكو يتظاهرون ضد إغلاق مدارسهم في برشلونة

تظاهر المئات يوم الإثنين ضد إغلاق مدارس تعليم الرقص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وخرج راقصو الفلامنكو والهيب هوب والسالسا والباليه للميدان الرئيسي في المدينة للتعبير عن امتعاضهم بالرقصات التي يجيدونها.

وطالب المتظاهرون بإعادة فتح مدارس تعليم وممارسة الرقص بعد تشديد السلطات لتدابير الإغلاق في عدة أقاليم إسبانية منذ بداية الأسبوع الجاري.