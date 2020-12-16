شاهد: سانتا كلوز ينضم إلى أسماك القرش في أكواريوم ضخم في ريو دي جانيرو

انضم سانتا كلوز إلى أسماك القرش في حديقة أسماك "أكواريو ريو مارين" في ريو دي جانيرو خلال الفترة اليومية المحددة لإطعام الأسماك.

وبينما كان موظفو الأكواريوم يقومون بإطعام أسماك القرش وغيرها من الحيوانات البحرية الموجودة في خزان مياه بسعة 350 مليون ليتر، قرر سانتا كلوز ترافقه السيدة كلوز واثنان من "الأقزام" مفاجأة الأطفال والانضمام إليهم إلى داخل الأكواريوم الضخم.

وقال فولمر سلفادور، الغطاس الذي كان يرتدي زي بابا نويل، "إننا نأتي لبعث السعادة، ليس فقط للأطفال ولكن لكل من يؤمن بعيد الميلاد" خلال الأوقات الصعبة.