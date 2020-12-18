شاهد: مؤمنون كاثوليك يزحفون إلى ضريح القديس "سان لازارو" في كوبا

كما في كل عام، توافد عشرات المؤمنين الكاثوليك إلى كنيسة القديس لازاروس الوطنية الواقعة جنوب العاصمة الكوبية. وكانت أعدادهم خلال هذا العام أقل بكثير من الأعوام السابقة نتيجة الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

والتزم الحاضرون بارتداء أقنعة الوجه وجابوا الشوارع المحيطة للمكان وهم يزحفون على ركبهم للوصول إلى ضريح "سان لازارو"، لتقديم الشكر للقديس الأفرو-كاثوليكي لحمايتهم من الوباء القاتل.

وعادة يقصد الآلاف من المؤمنين هذا المكان لتقديم الشكر للشفاء أو لطلب التدخل على أمل الحصول على موافقة إلهية توفر الإغاثة والحماية من الأمراض وغيرها من الأخطار.