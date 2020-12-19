شاهد: عاصفة ثلجية تضرب نيويورك وتغطي شوارعها وسياراتها بأطنان من الثلوج

غطت الثلوج الكثيفة الشوارع والسيارات في ولايات أمريكية عدة، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية تعد الأقوى منذ سنوات الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. واستيقظ سكان نيويورك وبنسلفانيا وأجزاء كبيرة من شرق الولايات المتحدة على أكثر من 3 أقدام من الثلوج، وحثت السلطات المواطنين على التزام منازلهم.

هذا وتعمل فرق الدفاع المدني والطوارئ في هذه الولايات بشكل متواصل، دون كلل أو ملل لتنظيف الطرقات من الثلوج لتيسير حركة المرور وعودة الحياة إلى طبيعتها.