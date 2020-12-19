شاهد: تلاميذ نيجيريا الذين اختطفتهم "بوكو حرام" سابقاً يلتقون بأهاليهم

أطلقت جماعة "بوكو حرام" التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية سراح 344 تلميذاً كانت اختطفتهم في مدينة كانكارا الواقعة في شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي على ما أفاد مسؤولون محليون. وخضع التلاميذ للفحوص الطبية اللازمة للتأكد من صحّتهم. وترددت أنباء عن أن الجماعة أطلقت سراحة 344 تلميذاً فقط، فيما عدد المخطوفين بلغ 520...
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