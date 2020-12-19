شاهد: مراكز فحوصات كورونا تشهد ضغطا هائلا في جوهانسبورغ

ذكرت وزارة الصحة في جوهانسبورغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا التي تعد البلد الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا في القارة السمراء، أن مراكز اختبار كوفيد_19 تشهد ضغطا هائلا نتيجة ارتياد المصابين لها بشكل كبير.
وبعد أن نجحت إفريقيا نسبياً من تداعيات فيروس كورونا، تستعد القارة الفقيرة للموجة الثانية من الوباء. ويخشى الخبراء أن ينتشر الوباء القاتل بشكل أكبر خلال فترة الأعياد ونسبب تجمع العائلات في مكان واحد للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة.
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