شاهد: أول زواج مثلي يلقى اعتراف الدولة في بوليفيا

حصل ديفيد أروكيبا وغيدو مونتانو على الأوراق الرسمية لزواجهما، ليصبحا بذلك أول زوج مثلي تعترف بوليفيا بزواجهما. ويرى أروكيبا أن المسألة لا تخص فقط "رزمة من الأوراق" على حد قوله، بل هي أكثر لحظة بداية في تغير مجتمعي "ستشهده بوليفيا قريباً". ومنع الدستور البوليفي الذي أقر في العام 2009 التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولكن المادة 63 منه رفضت بشكل قاطع الاعتراف بزواج المثليين. وفي عام 2012 قدّم مشروع قانون لإلغاء المادة.