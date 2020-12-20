شاهد: زينة الميلاد بأبهى حللها في حيّ "دايكر هيتس" في بروكلين الأمريكية

في كل عام يزيّن سكان حيّ "دايكر هايتس" في بروكلين (نيويورك) بيوتهم بزينة الميلاد، منجزين نوعاً من فن تركيب الإضاءة، بحرفية عالية، الأمر الذي يجذب آلاف السياح سنوياً. وعلى الرغم من انتشار الوباء في الولايات المتحدة وأرقام الموت المخيفة التي نشرت في الآونة الأخيرة، قرر سكان الحي المضي في تقالديهم هذا العام أيضاً.