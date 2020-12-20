شاهد: عاصفة ثلجية تضرب اليابان وسماكة الثلج بلغت أكثر من مترين في بعض الأماكن

نشرت اليابان السبت الجيش من أجل مساعدة السكان العالقين بعد متساقطات ثلجية قياسية، حيث أغلقت الطرق وفقدت عشرة آلاف وحدة سكنية التيار الكهربائي. وبلغت سماكة الثلج مترين و17 سنتمتراً في ميناكامي التابعة لغونما بينما بلغت سماكته 1.8 متراً في يوزاوا (نيغاتا) المشهورة بحلبات التزلج صباح الخميس. وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن العاصفة ستنحسر تدريجياً غير أن متساقطات ثلجية ستكون منتظرة في نهاية الأسبوع الحالي. وتأتي موجة البرد فيما تكافح حكومة كوكيو لاحتواء فيروس كورنا...