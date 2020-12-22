شاهد: إضاءة الفوانيس في بيروت تكريماً ضحايا الإنفجار المدمّر

فوانيس مضاءة ارتفعت فوق رؤوس الآلاف الذين تحلّقوا حول شجرة عيد الميلاد في حي الجميزة، وسط العاصمة اللبنانية. هذه المنطقة التي كان أعمل فيها انفجار مرفأ بيروت قبل أشهر خراباً ودماراً..
ووسط الحشد اصطفّ رجال الإطفاء أمام شجرة عيد الميلاد التي زينتها الفنانة اللبنانية حياة ناظر، بقطعٍ من زيّ رجال الإطفاء والإنقاذ كتكريم لمن قضى منهم في الإنفجار المدمّر.
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