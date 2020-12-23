شاهد: هكذا التقى الأطفال في بيرو بـ"بابل نويل" عشية عيد الميلاد

قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، سمح وعاء بلاستيكي كبير في ضواحي العاصمة البيروفية، ليما، بلقاء "سانتا كلوز" (باب نويل) بالأطفال في مأمن من كوفيد-19.

ويمكن الحاجز البلاستيكي الأطفال من الاقتراب من سانتا بكل ثقة، فيتركون قوائم رغباتهم ويتحدثون معه.

ويقوم موظفو البلدية أيضًا بقياس درجة حرارة الأطفال وتطهير أيديهم قبل وبعد لقاء الطفل مع (بابا نويل).

ويقومون أيضًا بتطهير السطح الخارجي للوعاء قبل أن يمر الزائر التالي إلى دوره.