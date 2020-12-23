شاهد: "النجوم الافتراضيون" ينتقلون إلى الحياة الواقعية في الصين

نجمة صينية إفتراضية تُدعى إيمي، مغنية بوب شابة ذات شعر أحمر، لكنها لا توجد إلا في العالم الرقمي.

على الرغم من أنها نشأت في اليابان، إلا أنها كونت قاعدة جماهيرية في الصين وبدأت تجد لها مكاناً في العالم الحقيقي.

وتسعى الشركات إلى دمج العالمين الافتراضي والواقعي من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية والبرامج التلفزيونية والتي تغني فيها النجمة إيمي وخاصة في ظل إلغاء التجمعات الجماهيري للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.