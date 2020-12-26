شاهد: توزيع مئات الهدايا بمناسبة عيد الميلاد على الفقراء واللاجئين في روما

أقدمت منظمة "سانت إيغيديو" في العاصمة الإيطالية على توزيع الهدايا على العشرات من المشردين واللاجئين والفقراء بمناسبة عيد الميلاد، كما وزعت عليهم وجبات غذائية في صناديق بعدما كسرت جائحة كورونا تقليد تنظيم موائد إفطار في كنيسة تراستيفيري.ودأبت المنظمة التي يديرها المئات من المتطوعين على توزيع الهدايا ووجبات الطعام على المحتاجين خلال أيام عيد الميلاد منذ عام 1982...