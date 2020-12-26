شاهد: سكان تعز اليمنية يشعلون الشموع وسط الدمار مطالبين بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

خرج العشرات في تعز اليمنية (جنوب غرب) في وقفة احتجاجية أمس الجمعة، مضيئن الشموع وسط الركام ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الحوثيين وإعلانهم جماعة إرهابية. ويقول سكان حيى الجحملية الذي يعتبر أحد الأحياء الأكثر عرضة للقصف من قبل الحوثيين المدعومين من إيران إن على مجلس الأمن اتخاذ قرار ما، وإلا فهو متواطئ على اليمنيين أيضاً...