شاهد: "سانتا كلوز" الروسي ينزل عبر الحبل ويزور الصغار المرضى في أحد مستشفيات موسكو

نزل عشرات المتطوعين المتنكرين بزيّ "موروزكو" (فاذر فروست كما يُسمى بالإنجليزية)، وهي الشخصية التي تمثل النسخة الروسية من "سانتا كلوز"، نزلوا جدران أحد المستشفيات المخصصة للأطفال في العاصمة الروسية موسكو من أجل توزيع الهدايا عليهم. وشاركت 5 مستشفيات في العاصمة في البرنامج الخيري الذي شمل نحو 6000 طفل...