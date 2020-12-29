شاهد.. أول طبيب إيطالي تعامل مع فيروس كورونا يحصل على اللقاح

ثمانون من العاملين في مجال الرعاية الصحية تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا في أحد مشافي العاصمة الإيطالية روما كجزء من حملة التطعيم التي بدأت في البلاد.

ومن بين هؤلاء الطبيب إنريكو دي روزا، وهو أول طبيب تعامل مع الفيروس في يناير من العام الجاري.