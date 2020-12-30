شاهد: رئيس بيلاروس في حفل راقص بالرغم من تفشي وباء كوفيد-19

تظهر مقاطع فيديو لقطات لألكسندر لوكاشنكو، رئيس بيلاروس وهو يرقص برفقة سيّدة خلال حفلة موسيقية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك الثلاثاء. وتقام الحفلة الموسيقية عادة قبل رأس السنة الجديدة ولم يتم إلغاء الحفل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وتوجه لوكاشنكو بخطاب للشباب، أكد فيه أهمية احترام العادات والتقاليد، والنضال من أجل سيادة بيلاروس. وشنت سلطات لوكاشنكو حملة صارمة على المشاركين في التظاهرات السلمية التي اجتاحت البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في أوائل أغسطس/آب.
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