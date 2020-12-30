تسببت عاصفة قوية على ساحل مدينة نابولي الإيطالية في اندفاع أمواج عاتية، غمرت واجهة المباني البحرية للمدينة ليل الإثنين، وألحق ذلك أضرارا مادية بالمطاعم المطلة على البحر، ما يسبب أعباء جسيمة إضافية سيتحملها أصحاب المطاعم، الذي يعانون أصلا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيدـ19.

وكانت الحكومة الإيطالية أمرت بإغلاق المطاعم والحانات طوال احتفالات عيد الميلاد.