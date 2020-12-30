ذكر مركز الرصد الأوروبي المتوسطي، أن زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب كرواتيا الثلاثاء ما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد وسقوط عشرات الجرحى.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11.30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد حوالى خمسين كيلومترا سكان زغرب الذين هرعوا مذعورين إلى الشوارع.

وفي صور تم نشرها، ظهرت أسقف المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين ألف نسمة منهارة وشوارعها مليئة بالطوب وأنقاض أخرى.