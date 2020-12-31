شاهد: هكذا احتفل الأرجنتينيون بإقرار الكونغرس قانونا يُشرّع الإجهاض

احتفل الآلاف من النشطاء المؤيدين للإجهاض في شوارع العاصمة بوينس آيرس بعد أن أقره مجلس الشيوخ بغالبية 38 صوتاً، في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط محاولة أولى كانت قد أثارت بدورها الانقسام في المجتمع.
وصارت الأرجنتين الأربعاء واحدة من الدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض.
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