كاميرا توثق لحظة وقوع الانفجار في مطار عدن الدولي

هذه اللقطات، توثق الانفجار الذي حصل في مطار عدن، لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، انفجار تبعه بحسب المشاهد اطلاق قذائف، ومن ثم هروب الموجودين في مدرج المطار، فأعمدة دخان تتصاعد من مبنى المطار، وحطام يتناثر في الأرجاء.

وتسبب الانفجار بمقتل 26 شخصا على الأقل وأصيب العشرات "في انفجارين على الأقل". وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة اليمنية بأذى.