شاهد: إسقاط طابة ساحة "تايمز سكوير" العملاقة لإعلان بداية العام الجديد في نيويورك

يحتشد الآلاف عادة في موعد "إسقاط الطابة الضخمة" في ساحة تايمز سكوير في نيويورك بمناسبة حلول السنة الجديدة، غير أن كورونا فرض إجراءات أخرى هذا العام.

لقد تابع الآلاف عبر الشاشة إسقاط الطابة المضاءة بإضاءات "ليد"...