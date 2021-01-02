شاهد: بريطانيون يقيمون حفلا لتوديع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا

بعد خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الإوروبي، أقام بريطانيون مقيمون في إسبانيا احتفالا للمواساة ولتوديع التكتل. وصوت العديد من الحاضرين للبقاء داخل التكتل وأعربوا عن خيبة أملهم في مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد بعضهم أن التغييرات التي طرأت على العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستؤثر بشكل كبير على طريقة سفرهم وتنقلهم، وقد يواجه المصطافون والمسافرون من رجال الأعمال الذين اعتادوا على السفر بسهولة إلى الاتحاد الأوروبي تأخيرات وعراقيل لم تكن موجودة سابقا بالرغم من الوثيقة التي وضعت سابقا وتسهل عملية تنقلهم داخل التكتل.