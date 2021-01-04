شاهد: أقداح الجعَة الفارغة احتجاجاً على الإغلاق في جمهورية التشيك

تجمع مئات الأشخاص في براغ، عاصمة جمهورية التشيك الأحد حاملين أقداح الجعَة الفارغة احتجاجاً على إغلاق الحانات والمطاعم في البلاد.
وأعادت جمهورية التشيك فرض الحظر لمواجهة كوفيد-19 قبل عيد الميلاد بسبب ارتفاع عدد الإصابات، والتي شملت إغلاق الحانات والمطاعم والفنادق.
وأشعل المتظاهرون، وكثير منهم يعملون في قطاع السياحة والمطاعم الشموع داخل أكواب الجعَة ووضعوها في طابور يمتد حوالي كيلومتر (0.62 ميل) من وسط المدينة إلى المباني الحكومية.
وسُمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم في 3 كانون الأول / ديسمبر مع انخفاض معدلات الإصابة، لكنهم اضطروا إلى إغلاق أبوابهم مرة أخرى في 27 من الشهر ذاته عندما بدأت الحالات في الارتفاع مجدداً.
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