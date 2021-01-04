شاهد: أنصار مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يحتفلون بقرار محكمة بريطانية رفض تسليمه إلى الولايات المتحدة

احتفل أنصار مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج خارج محكمة بريطانية اليوم الإثنين بعد أن رفضت قاضية طلب الولايات المتحدة تسليمه بتهمة التجسس.
وقالت قاضي المقاطعة فانيسا بارايتسر إن أسانج من المرجح أن يقتل نفسه إذا احتجز في ظل ظروف سجن قاسية في الولايات المتحدة.
ورفضت الحجج التي قدمها الفريق القانوني لأسانج بأنه يُحاكم لأسباب سياسية أو أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة.
لكنها قالت إن صحته العقلية غير المستقرة من المرجح أن تتدهور أكثر في ظل ظروف "شبه العزلة الكاملة" التي قد يواجهها في سجن بالولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها ستستأنف القرار.
يخطط محامو أسانج للمطالبة بإطلاق سراحه من سجن لندن حيث احتجز لأكثر من عام ونصف.
ووصف جون ريس من حملة "لا تسلموا أسانج" الحكم بأنه "خبر سار بشكل لا يصدق".
لكنه حذر أنصار أسانج من أنهم سيتعين عليهم "خوض هذه المعركة من جديد" بمجرد رفع القضية إلى محكمة أعلى.
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