افتتح أسقف مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في مدينة غاليسيا الإسبانية الباب المقدس لكاتدرائية سانتياغو. ويمثل هذا الحدث بداية السنة المقدسة للعام. تتم دعوة الحجاج من جميع أنحاء العالم لزيارة قبر الرسول سانت جيمس والحصول على التسامح العام من الكنيسة الكاثوليكية. وأصبحت كاتدرائية سانتياغو والباب المقدس بعد سنوات عديدة من الترميم جاهزة لاستقبال الحجاج.
أقام البابا كاليستو السنة المقدسة الأولى في العام 1126. ويتم الاحتفال بالسنوات المقدسة عندما يصادف عيد سانتياغو المحدد في 25 يوليو- تموز يوم الأحد. وكقاعدة عامة، تحدث هذه السنوات المقدسة بشكل تسلسلي من خمسة وستة أعوام.
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