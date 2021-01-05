شاهد: بيع سمكة تونة بمبلغ 21 مليون ين في مزاد باليابان

أقيم الثلاثاء في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو أول مزاد للتونة في العام 2021. قبل الفجر، يقوم المشترون الذين يرتدون أحذية مطاطية بفحص جودة التونة العملاقة الطازجة والمجمدة من خلال فحص نهاية الذيل المقطوعة بدقة باستخدام مصابيح يدوية وفرك الشرائح بين أصابعهم.

انتهى المزاد السنوي لسمك التونة في طوكيو للعام الجديد دون حرب المزايدة المعتادة ولقب أغلى سمكة عاد لسمكة زرقاء تزن 208 كيلوغرامات اشتراها مطعم السوشي "جينزا أونوديرا" مقابل 21 مليون ين ( 200.000 دولار).

قام الموظفون بتقطيع الأسماك في المطعم وتم بيع تونة مقابل 165 ألف يورو يوم الثلاثاء في المزاد الأول.

السعر بعيد كل البعد عن الأرقام القياسية للسنوات السابقة، ففي العام 2020، دفع "ملك التونة" كيوشي كيمورا نحو 1.5 مليون يورو.

أُغلق سوق تسوكيجي (المعروف باسم "مطبخ اليابان") والذي كان أكبر سوق للأسماك في العالم، وموقع جذب سياحي شهير في منطقة مليئة بالمطاعم والمتاجر، كان التعامل اليومي فيه يتجاوز 2000 طن من المأكولات البحرية الطازجة. انتقل السوق في تشرين ألأول/ أكتوبر 2018 إلى تويوس وهو مصنع غاز سابق يقع في الشرق.