شاهد: شوارع وسط لندن خالية من المارة بعد فرض إغلاق شامل لوقف تفشي سلالة كورونا الجديدة

ساد الهدوء شوارع وسط لندن بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق وطني شامل لمدة ستة أسابيع للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وتعتبر بريطانيا التي سجلت حتى الآن أكثر من 75 ألف وفاة، من أكثر دول أوروبا تضررا جراء الوباء. وتفاقم الوضع فيها مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الإصابات إلى أكثر من خمسين ألف حالة جديدة في اليوم وصولا إلى حوالى 59 ألف حالة الإثنين.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الإثنين "من الواضح أنّنا في حاجة إلى بذل المزيد"، معلنا فرض إغلاق في كل أنحاء إنكلترا بدءا من فجر الأربعاء حتى منتصف شباط/فبراير، فيما أغلقت المدارس اعتبارا من الثلاثاء.
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