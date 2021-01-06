شاهد: جزر من أطنان النفايات العائمة تغطي نهر ديرنا في البوسنة

تشكلت جزر من النفايات العائمة على نهر رئيسي في البوسنة، مما تسبب في حالة طوارئ بيئية وتهديد محطة إقليمية للطاقة الكهرومائية. وتراوحت أطنان النفايات ما بين القارورات البلاستيكية والألواح الخشبية والبراميل الصدئة ونفايات أخرى غطت نهر درينا الواقع بالقرب من بلدة فيزيغراد الشرقية.
في أعلى منبع النهر المنبعث من كل من الجبل الأسود وصربيا والبوسنة تحمل روافد درينا نفايات أكثر بعد تدفق مياه الشتاء المتضخمة على مدافن النفايات الواقعة على ضفافه.
ويقول المسؤولون إنه يتم سحب ما بين 6000 و8000 متر مكعب من النفايات من نهر درينا كل عام بالقرب من مدينة فيزيغراد.
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