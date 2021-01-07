شاهد: الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الميلاد الأورثودكسي في كنيسة خارج موسكو

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عيد الميلاد الأورثودكسي، في كنيسة صغيرة تقع قرب فيلكي نوفوغراد شمالي موسكو بنحو 500 كيلومتر، وتعود إلى القرن الثالث عشر، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ودأب بوتين على مدى عقدين من الزمن على الاحتفال بعيد الميلاد خارج موسكو وفي كنائس إقليمية غير معروفة. وتحتفل الكنيسة الاورثودكسية بعيد الميلاد في 7 يناير/جانفي من كل عام.