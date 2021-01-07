زحفت عشرات السلاحف البحرية، الصغيرة الحجم التي لا تصل إلى حجم اليد على طول الشاطئ في إندونيسيا وهي تشق طريقها في الرمال للوصول إلى مياه المحيط الهندي.
وتعثرت العديد منها خلال هذه الرحلة الشاقة وانقلب البعض منها على ظهره، تحت أعين الهيئات المعنية بحماية البيئة في حديقة وطنية إندونيسية الذين رفضوا التدخل لمساعدة السلاحف، لأنهم أرادوا أن "ترسم" هذه المخلوقات حديثة الولادة طريقها، آملين أن تعود بعد عقود لتبيض في المكان عينه.
والسلاحف البحريّة تمضي حياتها في البحر، ولا تغادره إلا لوضع البيوض على رمال الشاطئ.
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