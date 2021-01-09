شاهد: إسبانيا تشهد سقوط أكبر كمية من الثلج منذ نصف قرن والسلطات تعلن مقتل 3 أشخاص

أدت عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ 36 ساعة إلى مصرع ثلاثة أشخاص السبت، ولا تزال تشل قسما من البلاد وخصوصا العاصمة مدريد، مع توقع استمرار الأحوال الجوية على ما هي راهنا.

واعلنت حال الإنذار القصوى في وسط إسبانيا الذي يشهد رياحا شديدة مصحوبة بثلوج تتساقط بلا توقف زارعة الفوضى. وأغلقت كل التقاطعات وعلقت القطارات والرحلات الجوية، وطلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم

وقال وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا خلال مؤتمر صحافي "إن كان عدد الحوادث محدودا نسبيا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة اشخاص".

وتشهد إسبانيا سقوط أكبر كمية من الثلج منذ 1971، ما أدى إلى إعلان الإنذار بالمستوى الأحمر صباح السبت في خمس مناطق من وسط البلاد من بينها منطقة مدريد.

وتم إغلاق محاور الطرقات وكذلك مطار باراخاس الدولي في مدريد، كما ألغيت جميع القطارات من وإلى العاصمة، فيما تواصل هطول الثلج في وسط إسبانيا. وستبقى جميع مدارس مدريد مغلقة الإثنين والثلاثاء.