شاهد: إسبانيا تشهد سقوط أكبر كمية من الثلج منذ نصف قرن والسلطات تعلن مقتل 3 أشخاص

أدت عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ 36 ساعة إلى مصرع ثلاثة أشخاص السبت، ولا تزال تشل قسما من البلاد وخصوصا العاصمة مدريد، مع توقع استمرار الأحوال الجوية على ما هي راهنا.
واعلنت حال الإنذار القصوى في وسط إسبانيا الذي يشهد رياحا شديدة مصحوبة بثلوج تتساقط بلا توقف زارعة الفوضى. وأغلقت كل التقاطعات وعلقت القطارات والرحلات الجوية، وطلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم
وقال وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا خلال مؤتمر صحافي "إن كان عدد الحوادث محدودا نسبيا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة اشخاص".
وتشهد إسبانيا سقوط أكبر كمية من الثلج منذ 1971، ما أدى إلى إعلان الإنذار بالمستوى الأحمر صباح السبت في خمس مناطق من وسط البلاد من بينها منطقة مدريد.
وتم إغلاق محاور الطرقات وكذلك مطار باراخاس الدولي في مدريد، كما ألغيت جميع القطارات من وإلى العاصمة، فيما تواصل هطول الثلج في وسط إسبانيا. وستبقى جميع مدارس مدريد مغلقة الإثنين والثلاثاء.
No Comment المزيد من
شاهد: مئات آلاف الفلبينيين يتوجهون إلى كنيسة في مانيلا بحثا عن "معجزات" تمثال "الناصري الأسود"
شاهد: انطلاق مسابقة نحت التماثيل الجليدية بدورتها السابعة في بيرم الروسية
شاهد: نقل مهاجرين في البوسنة إلى خيام أكثر دفئا بسبب سوء أحوال الطقس
شاهد: متطوعون يعملون على إزالة اطنان من القمامة المكومة على شاطئ في بالي
شاهد: دمار داخل الكونغرس بعد اقتحام أنصار ترامب
شاهد: في مشهد غير اعتيادي الثلوج تغطي مدريد ووضع نصف إسبانيا في حالة تأهب
شاهد: حديقة حيوان تستقبل حيوانات مهددة بالانقراض أثناء الجائحة
فيديو.. أرقام قياسية للإصابات بكوفيد-19 في الأمازون البرازيلية
شاهد اشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة الأمريكية أمام مبنى الكابيتول
شاهد: الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الميلاد الأورثودكسي في كنيسة خارج موسكو
شاهد: بلغاريا.. الآلاف من المصلين الأرثوذكس يتحدون كورونا ويحتفلون بـ"عيد الغطاس" في البرك المجمدة
شاهد: عشرات السلاحف البحرية الصغيرة في إندونيسيا تشق طريقها باتجاه المحيط الهندي
شاهد: كورونا يُبعد المؤمنين الأورثوذكس عن مقاعد كنيسة المهد بمناسبة عيد الميلاد
شاهد: جزر من أطنان النفايات العائمة تغطي نهر ديرنا في البوسنة
شاهد: شوارع وسط لندن خالية من المارة بعد فرض إغلاق شامل لوقف تفشي سلالة كورونا الجديدة
احتفالات شعبية فى ميانمار لاحياء ذكرى الاستقلال عن بريطانيا
شاهد: بيع سمكة تونة بمبلغ 21 مليون ين في مزاد باليابان
شاهد: روس يستمتعون بفصل الشتاء وسط مهرجان مخصص لـ"رجل الثلج"
شاهد: كهنة كوبيون يجوبون الشوارع ويتنبأون بأهم أحداث عام 2021
شاهد: أنصار مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يحتفلون بقرار محكمة بريطانية رفض تسليمه إلى الولايات المتحدة