شاهد: انطلاق مسابقة نحت التماثيل الجليدية بدورتها السابعة في بيرم الروسية

في بيرم الروسية، انطلقت الجمعة مسابقة نحت التماثيل الجليدية بدورتها السابعة بمشاركة 30 شخصا قدموا من 14 مدينة في روسيا وبيلاروسيا.
ومن خلال هذه المسابقة، يسعى المشاركون لتقديم فنهم النحتي على الجليد من خلال تقديم مجسمات بغاية الروعة والدقة لشخصيات معروفة أو حيوانات. ويسمح لكل شخصين بالعمل معا، وتقديم عمل موحد.
سيقوم المشاركون في المسابقة بتنفيذ خمسة عشر منحوتة جليدية، وبعد خمسة أيام على لجنة التحكيم اختيار الثنائي الفائز والمنحوتة الافضل.
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