شاهد: افتتاح مخيم جديد في السودان للاجئين الإثيوبيين الفارين من تيغراي

في ولاية القضارف شرق السودان شُيِّدَ مخيم هو الثاني في البلاد لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين الفارين من ساحات الموت المنتشرة في منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث يستعر القتال بين جماعات مسلحة مختلفة، وسط عمليات نهب للمنازل وتجنيد إجباري للرجال والفتيان إضافة إلى عمليات الاغتصاب ضد النساء والفتيات.

يصل اللاجئون الإثيوبيون إلى مخيم تونيدبه في السودان، حاملين على ظهورهم ثياباً قليلة وبعضاً من طعام، بعد رحلة فرار طويلة تحفّها المخاطر من كل حدب وصوب.