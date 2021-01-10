شاهد: فعّالية باريسية للتنديد بالعنف الممارس بحق المرأة في فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، فعّالية تضامنية مع نساء وقعن ضحية العنف الأسري في العام 2020، وكذلك اللائي تعرّضن للاضطهاد والتعنيف على خلفية عملهن وكذلك ميولهن الجنسية.

منظمو الفعّالية التي دعت إليها حركة باريس المناهضة للعنف بحق النساء، كتبوا على أحد الجدران أسماء عدد من النسوة اللواتي تعرّضن للعنف الأسري والاضطهاد خلال العام الماضي، وسط تحذير من أن العنف الأسري ارتفع في البلاد بنسبة 60 بالمائة خلال مدة الإغلاق الثانية التي فرضتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.