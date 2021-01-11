أمام العدد المتزايد من حالة العدوى بوباء كوفيد 19، أنشأ مستشفى ستيف بيكو الأكاديمي في بريتوريا وحدة طوارئ مؤقتة لاستقبال المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

وتشهد جنوب إفريقيا موجة ثانية من الإصابات بكورونا حيث سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة مؤكدة و 33.000 حالة وفاة حتى الآن.