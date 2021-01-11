استمر عمال الطوارئ الروس في إزالة الألغام المخلفة من القتال بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ.
واكتشف العمال أكثر من 13 ألف ذخيرة في منطقة أسكيران بالإقليم.
وتم تحييد 58 ذخيرة في أذربيجان حتى الآن، طبقاً لوزارة الطوارئ الروسية، حيث تشارك قوات روسية في حفظ السلام بعد وقف إطلاق النار.
وانتهى 44 يوماً من القتال بين الجانبين في أكتوبر – تشرين الأول بتقدم الجيش الأذربيجاني لمناطق خضعت سابقاً لسيطرة أرمن تدعمهم يريفان داخل الإقليم الأذربيجاني المتنازع عليه.
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