شاهد: غوّاصون من البحرية الإندونيسية يعثرون على حُطام يشتبه بأنه لطائرة سريويجايا المنكوبة

انتُشلت الأحد أشلاء جثث وحطام وملابس من المياه قبالة العاصمة الإندونيسية إثر تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة سريويجايا وسقوطها في بحر جاوة وعلى متنها 62 شخصا بعد وقت قصير من إقلاعها يوم السبت.
ولم تعط السلطات أي تفاصيل حتى الآن عن الأسباب المحتملة للحادث.
وقالت وكالة البحث والإنقاذ إنها عثرت على جثث بشرية و أجزاء من الحطام، في المياه التي يبلغ عمقها حوالي 23 مترا (75 قدما).
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