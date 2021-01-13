شاهد: لاجئون في أحد مخيمات البوسنة يعانون من الأمراض والبرد القارس

يشكو عديد اللاجئين في مخيم "ليبا" شمال غرب البوسنة من الأمراض التنفسية والجلدية، بعد أن قضوا أياما في خيام مؤقتة وحاويات وسط البرد القارس والعواصف الثلجية. وقد واجهت البوسنة انتقادات حادة لتركها حوالي ألف شخص دون مأى، بعد أن أتى حريق على المخيم في 23 من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقالت السلطات البوسنية في البداية إنها ستنقل المهاجرين من موقع "ليبا" إلى مكان آخر، ولكنها أبقت عليهم في نهاية الأمر في الموقع ذاته، حيث نصبت لهم الخيام هناك. ويفتقر المخيم إلى المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه، حيث اضطر اللاجئون إلى إشعال الحطب لمقاومة البرد.