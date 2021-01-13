قال برنامج الغذاء العالمي الثلاثاء إن مدغشقر تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقد من الزمان. وتأتي أزمة الجوع نتيجة ثلاث سنوات متتالية من الجفاف وكذلك الركود العميق الناجم عن جائحة كوفيد-19. وأشار جانلوك سيبلو، منسق الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة في مدغشقر، إن محصول العام 2020 كان الأسوأ منذ خمس سنوات.
تحاول الوكالة تقديم يد المساعدة من خلال تسليم طرود غذائية للقرويين في جنوب الجزيرة. وارتفعت معدلات سوء التغذية في المنطقة، مما أجبر الأطفال على التسول حتى يتمكنوا من مساعدة أسرهم في شراء المواد الغذائية. كما زادت جائحة كورونا من المصاعب، مما تسبب في جفاف العمالة الموسمية.
يدعم برنامج الأغذية العالمي حاليًا 500 ألف شخص بدون إمدادات غذائية في المناطق الجنوبية التسع في مدغشقر.
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