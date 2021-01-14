شارك نحاتون روس في المسابقة السابعة لمنحوتات الثلج والجليد، في مدينة بيرم الروسية.

ويتنافس هذا الشتاء، ثلاثون مشاركًا من 14 مدينة في روسيا وبيلاروس بمنحوتات جليدية فريدة، من خلال العمل في فرق مكونة من شخصين. كما يتم اختيار المتسابقين بناء على مهارة النحت في الجليد.